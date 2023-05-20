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Маліновський оформив шикарний дебютний асист за Марсель - ВІДЕО

Аж дивно, що довелося стільки на це чекати
Вчора 23:22 Андрій Дунець 675 0
Маліновський оформив шикарний дебютний асист за Марсель - ВІДЕО
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Руслан Маліновський, #Марсель

Джерело - Чемпіон.

Руслан Маліновський активно посприяв першому забитому голу Марселя в матчі 36-го туру Ліги 1 проти Лілля.

На 29-й хвилині український атакувальний футболіст віддав блискучий пас у розріз на Жонатана Клосса - француз реалізував вихід сам на сам із воротарем.

Відео

Детальніше відео гола

Нагадаємо, що цей асист став першим для Маліновського за Марсель, хоча Руслан уже встиг забити за Олімпік два голи.

Напередодні провансальці гарантували собі участь у кваліфікації Ліги чемпіонів на наступний сезон.

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