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Ломаченко зберіг перше місце рейтингу WBC

Всесвітня боксерська рада на стала враховувати останній спірний поєдинок українського боксера.
Сьогодні 17:29 258 0
Ломаченко зберіг перше місце рейтингу WBC
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - wbcboxing.com.

WBC опублікувала оновлений рейтинг бійців у легкій вазі.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко після поразки від абсолютного чемпіона Девіна Хейні залишився на першому місці.

Нагадаємо, в останньому своєму бою боксер програв одноголосним рішенням суддів Девіну Хейні, а це означає - українець мав втратити першу сходинку у списку. Утім у Всесвітній боксерській раді певно зважили на спірний результат двобою з американцем і не стали понижувати Ломаченко у рейтингу.

Бій Ломаченко - Хейні зібрав 150 тисяч PPV в США.

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