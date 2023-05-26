Ломаченко зберіг перше місце рейтингу WBC

Джерело - wbcboxing.com.
WBC опублікувала оновлений рейтинг бійців у легкій вазі.
Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко після поразки від абсолютного чемпіона Девіна Хейні залишився на першому місці.
Нагадаємо, в останньому своєму бою боксер програв одноголосним рішенням суддів Девіну Хейні, а це означає - українець мав втратити першу сходинку у списку. Утім у Всесвітній боксерській раді певно зважили на спірний результат двобою з американцем і не стали понижувати Ломаченко у рейтингу.
Бій Ломаченко - Хейні зібрав 150 тисяч PPV в США.
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