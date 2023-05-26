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Неймар, Кейн та Фелікс - у шортлисті Ньюкасла

Ньюкасл влітку планує підсилення складу
Сьогодні 17:12 287 0
Неймар, Кейн та Фелікс - у шортлисті Ньюкасла
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ньюкасл Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Ньюкасл планує підсилення складу після виходу в груповий етап Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє As.

Саудівські власники клубу АПЛ за півтора року витратили на трансфери понад 280 мільйонів доларів, а зараз хочуть підписати зіркових футболістів, яких хотіли бачити в команді й раніше, але тоді це було неможливо.

В шортлист потенційних трансферів англійського клубу входять Неймар (ПСЖ), Жуан Фелікс (Челсі/Атлетіко), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Семюел Чуквуезе (Вільярреал), Джеймс Меддісон (Лестер), Сергій Милинкович-Савич (Лаціо), Мусса Діабі (Баєр), Раян Ґравенберх (Баварія), Домінік Собослаї (РБ Лейпциг), Мохаммед Кудус (Аякс) та Еберечі Езе (Крістал Пелес).

Нагадаємо, Ньюкасл вперше за 20 років вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.

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