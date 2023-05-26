Неймар, Кейн та Фелікс - у шортлисті Ньюкасла

Джерело - tribuna.com.
Ньюкасл планує підсилення складу після виходу в груповий етап Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє As.
Саудівські власники клубу АПЛ за півтора року витратили на трансфери понад 280 мільйонів доларів, а зараз хочуть підписати зіркових футболістів, яких хотіли бачити в команді й раніше, але тоді це було неможливо.
В шортлист потенційних трансферів англійського клубу входять Неймар (ПСЖ), Жуан Фелікс (Челсі/Атлетіко), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Семюел Чуквуезе (Вільярреал), Джеймс Меддісон (Лестер), Сергій Милинкович-Савич (Лаціо), Мусса Діабі (Баєр), Раян Ґравенберх (Баварія), Домінік Собослаї (РБ Лейпциг), Мохаммед Кудус (Аякс) та Еберечі Езе (Крістал Пелес).
Нагадаємо, Ньюкасл вперше за 20 років вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!