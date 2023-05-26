Мессі досі не отримав пропозицію про перехід у Барселону

Джерело - Mundo Deportivo.
Ліонель Мессі ще не отримував офіційних пропозицій від Барселони.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Аргентинець розповів про це в ході спільної вечері з колишніми партнерами по Барселоні Серджі Бускетсом, Жорді Альбою та Серджі Роберто, яка відбулася минулого тижня в Парижі.
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Коли пішла річ про можливе повернення Лео в Барселону, аргентинець чітко відповів, що не отримував жодних пропозицій від колишнього клубу.
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