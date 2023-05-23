Лідери залишаються у команді

Джерело - Чемпіон.

Арсенал підписав новий контракт з вінгером Букайо Сака.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець отримав договір до середини 2027 року.

21-річний хавбек у нинішньому сезоні АПЛ став першим футболістом, який досяг подвійних показників у статистиці голів (13) та результативних передач (11).

У нинішньому сезоні Арсенал довгий час лідирував у чемпіонаті та боровся за титул, але у підсумку поступився чемпіонством Манчестер Сіті.

Hot off the press 🌶️ — Arsenal (@Arsenal) May 23, 2023

Раніше клуб продовжив контракт основного воротаря Аарона Ремсдейла. Влітку лондонці зосередяться на посиленні складу, а головною метою є хавбек Вест Гема Деклан Райс.