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Лідер Арсенала Сака підписав новий контракт

Лідери залишаються у команді
Сьогодні 16:55 195 0
Лідер Арсенала Сака підписав новий контракт
#Арсенал Лондон, #Букайо Сака

Джерело - Чемпіон.

Арсенал підписав новий контракт з вінгером Букайо Сака. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець отримав договір до середини 2027 року.

21-річний хавбек у нинішньому сезоні АПЛ став першим футболістом, який досяг подвійних показників у статистиці голів (13) та результативних передач (11).

У нинішньому сезоні Арсенал довгий час лідирував у чемпіонаті та боровся за титул, але у підсумку поступився чемпіонством Манчестер Сіті.

Раніше клуб продовжив контракт основного воротаря Аарона Ремсдейла. Влітку лондонці зосередяться на посиленні складу, а головною метою є хавбек Вест Гема Деклан Райс.

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