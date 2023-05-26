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Григорчук: Чорноморець на даний момент укомплектований дуже недостатньо

Тренер Чорноморця прокоментував перемогу над Львовом
Сьогодні 13:04 305 0
Григорчук: Чорноморець на даний момент укомплектований дуже недостатньо
#Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Роман Григорчук

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук прокоментував перемогу над Львовом (1:0) у 28-му турі УПЛ.

Про це повідомляє CHORNOMORETS TV.

"Скажу вам глобально: Чорноморець на даний момент укомплектований дуже недостатньо. На даний момент втрата будь-якого гравця – дуже відчутна для нас. Ми це відчували у кожній грі, особливо під кінець сезону, коли футболісти почали пропускати матчі через перебір карток.

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Розуміємо, що для того, щоб не було таких ситуацій, коли через втрату одного-двух гравців ми виглядаємо значно гірше, ніж з ними, команда повинна бути укомплектованою набагато краще", - сказав Григорчук.

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