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Манчестер Юнайтед гарантував собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону

Ліверпуль гратиме в Лізі Європи у сезону 2023/2024
Сьогодні 09:51 297 0
Манчестер Юнайтед гарантував собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 32-го туру англійської Прем'єр-Ліги Манчестер Юнайтед вдома обіграв Челсі.

МЮ достроково гарантував собі місце у топ-4 турнірної таблиці та зіграє в розіграші Ліги чемпіонів наступного сезону.

  Актуально: Манчестер Юнайтед - Челсі 4:1: огляд матчу АПЛ

Ліверпуль, який йде на 5-у місці, натомість потрапить у Лігу Європи, в ЛЧ мерсисайдці не зіграють вперше з сезону 2016/17.

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