Манчестер Юнайтед розгромив Челсі Мудрика у 32 турі АПЛ

Манчестер Юнайтед піднявся на третє місце у турнірній таблиці АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 32-го туру англійської Прем'єр-Ліги Манчестер Юнайтед вдома обіграв Челсі.

Матч завершився з рахунком 4:1.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик розпочав матч у стартовому складі та був замінений на 65-й хвилині гри.

Чемпіонат Англії - АПЛ

32 тур, 25 травня

Манчестер Юнайтед - Челсі 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Каземіро, 2:0 - 45+5 Марсьяль, 3:0 - 73 Фернандеш, 4:0 - 78 Рашфорд, 4:1 - 89 Фелікс

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