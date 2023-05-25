ПСЖ узгодив контракт з Ернандесом

Люка Ернандес може покинути клуб

ПСЖ узгодив умови контракту із захисником Баварії Люкою Ернандесом.

Про це повідомляє L'Equipe.

Мюнхенці в курсі перемовин між футболістом та спортивним радником парижан Луїшем Кампушем, але не збираються відпускати гравця.

Баварія навіть запропонувала гравцю підписати новий контракт до 2027 року, але, як зазначає джерело, у француза немає бажання залишатися в клубі.

Нагадаємо, у 2019 році чинні чемпіони Німеччини придбали Ернандеса в Атлетіко за 80 млн євро. В листопаді гравець порвав хрестоподібну зв'язку коліна на ЧС-2022, через що буде поза грою до кінця сезону.

Раніше повідомлялося, що Енріке може очолити ПСЖ.

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