Джерело - football.ua.
Екстренер Барселони та збірної Іспанії Луїс Енріке може очолити ПСЖ.
Про це повідомляє Le Parisien.
Паризький клуб розглядає кандидатуру іспанця на посаду головного тренера.
У ПСЖ вважають 53-річного фахівця хорошим варіантом з огляду на його досвід роботи в Барселоні та збірній Іспанії.
Останнім місцем роботи Луїса Енріке була збірна Іспанії, нині він перебуває у статусі вільного агента.
Раніше повідомлялося, що Енріке зацікавлений у роботі в Наполі.
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