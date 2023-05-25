53-річний зацікавив французьку команду.

Екстренер Барселони та збірної Іспанії Луїс Енріке може очолити ПСЖ.

Про це повідомляє Le Parisien.

Паризький клуб розглядає кандидатуру іспанця на посаду головного тренера.

У ПСЖ вважають 53-річного фахівця хорошим варіантом з огляду на його досвід роботи в Барселоні та збірній Іспанії.

Останнім місцем роботи Луїса Енріке була збірна Іспанії, нині він перебуває у статусі вільного агента.

Раніше повідомлялося, що Енріке зацікавлений у роботі в Наполі.

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