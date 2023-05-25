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Енріке може очолити ПСЖ

53-річний зацікавив французьку команду.
Сьогодні 17:45 206 0
Енріке може очолити ПСЖ
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Луїс Енріке

Джерело - football.ua.

Екстренер Барселони та збірної Іспанії Луїс Енріке може очолити ПСЖ.

Про це повідомляє Le Parisien.

Паризький клуб розглядає кандидатуру іспанця на посаду головного тренера.

У ПСЖ вважають 53-річного фахівця хорошим варіантом з огляду на його досвід роботи в Барселоні та збірній Іспанії.

Останнім місцем роботи Луїса Енріке була збірна Іспанії, нині він перебуває у статусі вільного агента.

Раніше повідомлялося, що Енріке зацікавлений у роботі в Наполі.

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