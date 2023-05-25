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Манчестер Юнайтед визначився з цілями на літнє трансферне вікно

Манчестер Юнайтед готує трансфери трьох гравців
Сьогодні 17:15 359 0
Манчестер Юнайтед визначився з цілями на літнє трансферне вікно
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Манчестер Юнайтед визначився з головними трансферними цілями в майбутнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Червоні дияволи" спробують зосередитися на внутрішньому ринку, підписавши трьох футболістів збірної Англії. Йдеться про Гаррі Кейна, Мейсона Маунта та Деклана Райса. Лідери Тоттенгема і Вест Гема, а також хавбек Челсі стануть пріоритетом для манкуніанців у це міжсезоння. 

Варто зазначити, що всіх трьох гравців підписати буде дуже затратно. Так, наприклад, Челсі просить за Маунта близько 70 млн фунтів стерлінгів, а Вест Гем за Райса хоче отримати 100 млн фунтів стерлінгів. Що ж стосується Кейна, то цінник на нього залишається невідомим, однак, є всі підстави вважати, що за форварда доведеться заплатити не менше ніж за Райса.

Раніше Манчестер Юнайтед та ПСЖ розпочали переговори щодо Неймара.

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