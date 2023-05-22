Манчестер Юнайтед та ПСЖ розпочали переговори щодо Неймара

Джерело - L'Équipe.
Манчестер Юнайтед вступив у перемовини з ПСЖ щодо потенційного трансферу вінгера Неймара.
Про це повідомляє L’Equipe.
Клуби розпочали активне обговорення угоди. 31-річний футболіст готовий покинути команду, його пріоритет - перехід в АПЛ. Ймовірною є й оренда.
Інші представники чемпіонату також контактують з французами, але МЮ - на найбільш просунутій стадії.
Хавбек манкуніанців Каземіро залучений у процес - він намагається переконати свого партнера по збірній.
Керівництво парижан також не проти відпустити бразильця.
Нагадаємо, Ньюкасл зацікавлений у підписанні Неймара.
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