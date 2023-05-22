Манчестер Юнайтед та ПСЖ розпочали переговори щодо Неймара

Клуби розпочали активне обговорення угоди

Манчестер Юнайтед вступив у перемовини з ПСЖ щодо потенційного трансферу вінгера Неймара.

Про це повідомляє L’Equipe.

Клуби розпочали активне обговорення угоди. 31-річний футболіст готовий покинути команду, його пріоритет - перехід в АПЛ. Ймовірною є й оренда.

Інші представники чемпіонату також контактують з французами, але МЮ - на найбільш просунутій стадії.

Хавбек манкуніанців Каземіро залучений у процес - він намагається переконати свого партнера по збірній.

Керівництво парижан також не проти відпустити бразильця.

Нагадаємо, Ньюкасл зацікавлений у підписанні Неймара.

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