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Манчестер Юнайтед та ПСЖ розпочали переговори щодо Неймара

Клуби розпочали активне обговорення угоди
Сьогодні 22:21 184 0
Манчестер Юнайтед та ПСЖ розпочали переговори щодо Неймара
Фото: Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Неймар, #ПСЖ

Джерело - L'Équipe.

Манчестер Юнайтед вступив у перемовини з ПСЖ щодо потенційного трансферу вінгера Неймара.

Про це повідомляє L’Equipe.

Клуби розпочали активне обговорення угоди. 31-річний футболіст готовий покинути команду, його пріоритет - перехід в АПЛ. Ймовірною є й оренда.

Інші представники чемпіонату також контактують з французами, але МЮ - на найбільш просунутій стадії.

Хавбек манкуніанців Каземіро залучений у процес - він намагається переконати свого партнера по збірній.

Керівництво парижан також не проти відпустити бразильця.

Нагадаємо, Ньюкасл зацікавлений у підписанні Неймара.

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