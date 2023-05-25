Пономарьов: Було більше боротьби, ніж гарного футболу

Гравці Руху не змогли показати свою гру у матчі з Рухом.

Про це розповів наставник львівського клубу Віталій Пономарьов.

"Перший тайм нам не вдався. У другому зробили корективи, і вже мали перевагу, на мій погляд. На цьому етапі красивого футболу не буде, бо всім потрібні очки, всі стараються демонструвати раціональний футбол. Тому більше боротьби, ніж гарного футболу. Вважаю нічию закономірною.

Позитивний чи негативний результат? У нашій ситуації негативний. Нам потрібні очки, адже ми знаходимось в зоні перехідних матчів. Але ще є два поєдинки, хлопці прогресують, розуміють наші вимоги, однак таблиця змушує бути раціональними. Футболісти скуті й не можуть показати все, на що здатні.

У першому таймі настанови не виконала вся команда. Ми хотіли грати через контроль м’яч, тому в перерві випустили Таллеса. Це наша основна "десятка", провідний футболіст. Завдяки цьому хотіли взяти гру під свій контроль, - сказав Пономарьов.