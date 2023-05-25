Ф’юрі: Вирублю Усика за 6 раундів

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) впевнений у перемозі над чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер в інтерв’ю FightHype.com.

"Я вдарю Усика по обличчю в будь-який момент. Він дрібний, грьобаний сцикун. Він не підпише контракт, оскільки знає, що отримає великими кулаками по обличчю.

Я хотів би, щоб він підписав контракт і перестав бути маленьким сцикуном. Це легкий бій для мене. Я вирублю його за 6 раундів, і він це знає, тому і бігає від мене", - сказав Ф’юрі.