Головне
Дніпро-1 сенсаційно програв Ворсклі у 28 турі УПЛ
Вчора 15:02 1267
Світоліна обіграла росіянку Грачову на шляху у півфінал турніру у Страсбурзі
Сьогодні 18:30 181 1
Чорноморець мінімально переграв Львів у 28 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 261
Інгулець та Металіст 1925 зіграли внічию в 28 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 203
Минай та Рух не визначили сильнішого в 28 турі УПЛ
Сьогодні 14:51 262
Флорида здолала Кароліну і вийшла у фінал Кубка Стенлі
Сьогодні 08:53 406
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 08:45 2137
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 08:37 2353
Збірна Канади зіграє з Фінляндією, США - з Чехією: розклад чвертьфінальних матчів ЧС-2023 на 25 травня
Сьогодні 07:20 660
Головний тренер Карпат подав у відставку
Вчора 23:09 1531
Прямі трансляції

Ф’юрі: Вирублю Усика за 6 раундів

Тайсон Ф’юрі прокоментував бій проти Олександра Усика
Сьогодні 16:11 512 0
Ф’юрі: Вирублю Усика за 6 раундів
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) впевнений у перемозі над чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер в інтерв’ю FightHype.com.

"Я вдарю Усика по обличчю в будь-який момент. Він дрібний, грьобаний сцикун. Він не підпише контракт, оскільки знає, що отримає великими кулаками по обличчю.

Я хотів би, щоб він підписав контракт і перестав бути маленьким сцикуном. Це легкий бій для мене. Я вирублю його за 6 раундів, і він це знає, тому і бігає від мене", - сказав Ф’юрі.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі може провести бій проти бійця крузервейту Опетаї.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: легендарна битва чи масштабна афера Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: легендарна битва чи масштабна афера 5694
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією 2353
Стамбульське диво. 18 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Стамбульське диво. 18 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів 7596
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана 2137
Головний тренер Карпат подав у відставку Головний тренер Карпат подав у відставку 1531
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 66919
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4841
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1699
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 17113 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 70403
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6810 2
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12648