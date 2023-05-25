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Моурінью: Цей сезон у будь-якому випадку стане історичним

Сьогодні 12:20 246 0
Моурінью: Цей сезон у будь-якому випадку стане історичним
Фото: Getty Images
#Ліга чемпіонів, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Жозе Моурінью

Джерело - Il Messaggero.

У Роми не було мети потрапити в Лігу чемпіонів цього сезону.

Про це розповів головний тренер римлян Жозе Моурінью.

"Я ніколи не говорив про мету потрапити в Лігу чемпіонів, я завжди намагаюся бути чесним. Я не люблю продавати дим. Є тренери, гравці, клуби, які грають лише один європейський фінал у житті і їм пощастило. Уявіть, що ми зіграємо два фінали поспіль. Для мене це чудовий сезон, тому що він у будь-якому випадку стане історичним. Але я хочу зіграти цей фінал у Будапешті.

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Пінту говорив про Лігу чемпіонів? Це його проблеми. Пінту - директор, я - тренер. Ми дуже хороші друзі, але у нас можуть бути різні думки. Ми здатні творити історію, і ми хочемо зробити це знову. Але вийти в Лігу чемпіонів з 7 мільйонами на трансфери - це не історія, це навіть не диво, а Ісус Христос, який поїхав до Риму і пішов гуляти Ватиканом", - сказав Моурінью.

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