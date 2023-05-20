ПСЖ близький до угоди з Моурінью

Жозе Моурінью може змінити клуб

Тренер Роми Жозе Моурінью влітку може очолити ПСЖ.

Про це повідомляє La Repubblica.

Керівництво римлян уникає та ігнорує спроби представників португальського спеціаліста провести зустріч. Це є джерелом дратування для Моурінью.

Рома здається для наставника в'язницею. Моурінью вважає, що обмеження у трансферному бюджеті через можливість порушення фінансового фейр-плею є вагомими факторами для його відходу.

У португальця, який очолює Рому з літа 2021 року, є пропозиція від ПСЖ. Зазначається, що парижани стають все ближчими до угоди з Моурінью.

Раніше Моурінью зрівнявся з Фергюсоном за кількістю фіналів єврокубків.