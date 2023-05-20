ПСЖ близький до угоди з Моурінью

Джерело - tribuna.com.
Тренер Роми Жозе Моурінью влітку може очолити ПСЖ.
Про це повідомляє La Repubblica.
Керівництво римлян уникає та ігнорує спроби представників португальського спеціаліста провести зустріч. Це є джерелом дратування для Моурінью.
Рома здається для наставника в'язницею. Моурінью вважає, що обмеження у трансферному бюджеті через можливість порушення фінансового фейр-плею є вагомими факторами для його відходу.
У португальця, який очолює Рому з літа 2021 року, є пропозиція від ПСЖ. Зазначається, що парижани стають все ближчими до угоди з Моурінью.
Раніше Моурінью зрівнявся з Фергюсоном за кількістю фіналів єврокубків.