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ПСЖ близький до угоди з Моурінью

Жозе Моурінью може змінити клуб
Сьогодні 23:11 157 0
ПСЖ близький до угоди з Моурінью
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - tribuna.com.

Тренер Роми Жозе Моурінью влітку може очолити ПСЖ.

Про це повідомляє La Repubblica.

Керівництво римлян уникає та ігнорує спроби представників португальського спеціаліста провести зустріч. Це є джерелом дратування для Моурінью.

Рома здається для наставника в'язницею. Моурінью вважає, що обмеження у трансферному бюджеті через можливість порушення фінансового фейр-плею є вагомими факторами для його відходу.

У португальця, який очолює Рому з літа 2021 року, є пропозиція від ПСЖ. Зазначається, що парижани стають все ближчими до угоди з Моурінью.

Раніше Моурінью зрівнявся з Фергюсоном за кількістю фіналів єврокубків.

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