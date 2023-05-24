Челсі - лідер АПЛ за витратами на зарплату

Джерело - isport.ua.
Челсі найбільше витрачає на зарплати гравців серед клубів АПЛ.
Про це повідомляє Mirror, посилаючись на портал Alliance.
У "синіх" на заробітні плати всіх футболістів йде 216,6 млн фунтів на рік. На другій позиції розташувався Манчестер Юнайтед, витрачаючи на 3,3 млн менше, а трійку лідерів замикає Манчестер Сіті, витрачаючи 186,1 млн на рік.
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Водночас Арсенал Олександра Зінченка платить гравцям у сумі 110,3 млн фунтів на рік, що є п'ятим показником у лізі, Евертон Віталія Миколенка замикає першу десятку (81,5 млн фунтів на рік), а Борнмут Іллі Забарного розташувався на 18 позиції (46,4 млн фунтів).
Раніше повідомлялося, що Мудрик увійшов до п'ятірки найгірших трансферів сезону АПЛ.
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