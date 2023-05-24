Челсі - лідер АПЛ за витратами на зарплату

Стало відомо, скільки кожен із клубів АПЛ витрачає на зарплати гравців на цей час.

Челсі найбільше витрачає на зарплати гравців серед клубів АПЛ.

Про це повідомляє Mirror, посилаючись на портал Alliance.

У "синіх" на заробітні плати всіх футболістів йде 216,6 млн фунтів на рік. На другій позиції розташувався Манчестер Юнайтед, витрачаючи на 3,3 млн менше, а трійку лідерів замикає Манчестер Сіті, витрачаючи 186,1 млн на рік.

Актуально: Зінченко - у топ-20 найкращих гравців сезону АПЛ

Водночас Арсенал Олександра Зінченка платить гравцям у сумі 110,3 млн фунтів на рік, що є п'ятим показником у лізі, Евертон Віталія Миколенка замикає першу десятку (81,5 млн фунтів на рік), а Борнмут Іллі Забарного розташувався на 18 позиції (46,4 млн фунтів).

Раніше повідомлялося, що Мудрик увійшов до п'ятірки найгірших трансферів сезону АПЛ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!