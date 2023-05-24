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Челсі - лідер АПЛ за витратами на зарплату

Стало відомо, скільки кожен із клубів АПЛ витрачає на зарплати гравців на цей час.
Сьогодні 19:11 201 0
Челсі - лідер АПЛ за витратами на зарплату
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі

Джерело - isport.ua.

Челсі найбільше витрачає на зарплати гравців серед клубів АПЛ.

Про це повідомляє Mirror, посилаючись на портал Alliance.

У "синіх" на заробітні плати всіх футболістів йде 216,6 млн фунтів на рік. На другій позиції розташувався Манчестер Юнайтед, витрачаючи на 3,3 млн менше, а трійку лідерів замикає Манчестер Сіті, витрачаючи 186,1 млн на рік.

Актуально: Зінченко - у топ-20 найкращих гравців сезону АПЛ

Водночас Арсенал Олександра Зінченка платить гравцям у сумі 110,3 млн фунтів на рік, що є п'ятим показником у лізі, Евертон Віталія Миколенка замикає першу десятку (81,5 млн фунтів на рік), а Борнмут Іллі Забарного розташувався на 18 позиції (46,4 млн фунтів).

Раніше повідомлялося, що Мудрик увійшов до п'ятірки найгірших трансферів сезону АПЛ.

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