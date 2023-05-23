Головне
Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця
Сьогодні 08:57 1169
Зінченко - у топ-20 найкращих гравців сезону АПЛ за версією FourFourTwo
Сьогодні 13:23 160
Каррагер включив Зінченка у символічну збірну сезону АПЛ
Сьогодні 10:33 271
Денвер переграв Лейкерс і став першим фіналістом НБА
Сьогодні 08:34 331
Збірна Канади зіграє з Чехією, Швеція - зі США: розклад матчів ЧС-2023 на 23 травня
Сьогодні 07:15 601
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 06:22 16033
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:08 61276
Зоря домовилася про викуп Герреро у Маккабі
Вчора 23:17 569
Збірна Канади сенсаційно поступилася Норвегії: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:13 708
Суд зняв з Ювентуса 10 очок у турнірній таблиці Серії А
Вчора 21:38 863
Прямі трансляції

Зінченко - у топ-20 найкращих гравців сезону АПЛ за версією FourFourTwo

Перше місце в рейтингу посів форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд
Сьогодні 13:23 160 0
Зінченко - у топ-20 найкращих гравців сезону АПЛ за версією FourFourTwo
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко

Джерело - FourFourTwo.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко увійшов до топ-20 найкращих гравців АПЛ сезону 2022/2023.

Про це повідомляє портал FourFourTwo.

Перше місце в рейтингу посів форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.

  Актуально: Каррагер включив Зінченка у символічну збірну сезону АПЛ

Топ-10 найкращих гравців АПЛ за версією FourFourTwo:

1. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті);
2. Мартін Едегор (Арсенал);
3. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед);
4. Гаррі Кейн (Тоттенгем);
5. Букайо Сака (Арсенал);
6. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті);
7. Каземіро (Манчестер Юнайтед);
8. Бруно Гімараес (Ньюкасл);
9. Джек Гріліш (Манчестер Сіті);
10. Габріел Мартінеллі (Арсенал);
...
16. Олександр Зінченко (Арсенал).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 16033
Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті 1956
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 61276
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій 53610
Фінал Ліги Чемпіонів 2023 Манчестер Сіті проти Інтера: букмекери визначили головного претендента на перемогу Фінал Ліги Чемпіонів 2023 Манчестер Сіті проти Інтера: букмекери визначили головного претендента на перемогу 2003
Карпати поступились ЛНЗ, Оболонь та Полісся зіграли внічию: результати 7 туру Першої ліги Карпати поступились ЛНЗ, Оболонь та Полісся зіграли внічию: результати 7 туру Першої ліги 1563
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 262550
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 20960
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 70345 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 35492
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 24781
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 110515