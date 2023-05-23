Джерело - FourFourTwo.
Захисник Арсенала Олександр Зінченко увійшов до топ-20 найкращих гравців АПЛ сезону 2022/2023.
Про це повідомляє портал FourFourTwo.
Перше місце в рейтингу посів форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.
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Топ-10 найкращих гравців АПЛ за версією FourFourTwo:
1. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті);
2. Мартін Едегор (Арсенал);
3. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед);
4. Гаррі Кейн (Тоттенгем);
5. Букайо Сака (Арсенал);
6. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті);
7. Каземіро (Манчестер Юнайтед);
8. Бруно Гімараес (Ньюкасл);
9. Джек Гріліш (Манчестер Сіті);
10. Габріел Мартінеллі (Арсенал);
...
16. Олександр Зінченко (Арсенал).
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