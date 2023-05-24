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Шовковський оцінив перемогу над Колосом

Олександр Шовковський прокоментував перемогу над Колосом
Сьогодні 17:30 293 0
Шовковський оцінив перемогу над Колосом
#Динамо Київ, #Колос, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо готувалося до важкого матчу проти Колоса у 28 турі УПЛ (3:0).

Про це розповів виконуючий обов’язки головного тренера киян Олександр Шовковський.

"По-перше, хочу привітати всіх уболівальників Динамо з перемогою і подякувати нашим захисникам за те, що взагалі є можливість проводити матчі української Прем’єр-Ліги, нашим воїнам, славним Героям, які боронять нашу країну. Ми бажаємо якнайскоріше здобути всіма нами омріяну перемогу, бажаємо, аби всі повернулися додому живими та здоровими. Це перше і головне, що хочеться сказати.

Друге, стосовно матчу – ми розуміли, що це буде зовсім інша гра у порівнянні з тією, яка була в минулому турі, готувалися до важкого матчу з командою, яка буде будувати свої захисні лави і діяти на контратаках. Щось вдалося, щось ні. Добре, що ми відіграли на нуль. Я радий за Жору Бущана, який, нарешті, повернувся до основного складу. Це перша його гра у цьому році", - відзначив Шовковський.

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