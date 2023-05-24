Мбаппе не має наміру підписувати новий контракт з ПСЖ

Француз може змінити клуб

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе навряд чи буде використовувати опцію продовження контракту з клубом ще на рік до 2025-го.

Про це повідомляє L’Equipe.

У Мбаппе є право активувати цей пункт до кінця липня, щоб продовжити контракт з клубом на рік, а не на три, як вважалося раніше.

Проте сам гравець наразі не планує цього робити.

У клубі заявили, що подібне потенційне рішення не поставить під сумнів центральну роль Мбаппе в проєкті ПСЖ.

Повідомлялося, що Мбаппе знову хоче перейти у Реал.

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