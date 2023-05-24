Мбаппе не має наміру підписувати новий контракт з ПСЖ

Джерело - L'Équipe.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе навряд чи буде використовувати опцію продовження контракту з клубом ще на рік до 2025-го.
Про це повідомляє L’Equipe.
У Мбаппе є право активувати цей пункт до кінця липня, щоб продовжити контракт з клубом на рік, а не на три, як вважалося раніше.
Проте сам гравець наразі не планує цього робити.
У клубі заявили, що подібне потенційне рішення не поставить під сумнів центральну роль Мбаппе в проєкті ПСЖ.
Повідомлялося, що Мбаппе знову хоче перейти у Реал.
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