Вінісіусу скасували червону картку отриману в матчі з Валенсією

Комітет вирішив скасувати червону картку

Джерело - Федерація футболу Іспанії.

Комітет зі змагань Федерації футболу Іспанії анулював червону картку вінгеру Реала Вінісіусу Жуніору в матчі з Валенсією (0:1) в Ла-Лізі.

Про це повідомляє Федерація футболу Іспанії.

Він був вилучений, коли в компенсований час між гравцями виникла сутичка на полі, внаслідок якої Вінісіус отримав червону картку, бо завдав удару в обличчя гравцю Валенсії Уго Дуро.

Комітет вирішив скасувати червону картку, бо головний арбітр Рікардо де Бургос Бенгоечеа не володів всією потрібною інформацією для ухвалення такого рішення.

Вінісіус зможе зіграти з Райо Вальєкано 24 травня.

Раніше Федерація футболу Іспанії звільнила 6 арбітрів ВАР.

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