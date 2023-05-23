Педріньйо не повернеться до Шахтаря

ФІФА продовжила дію свого циркуляра

Бразильський вінгер Шахтаря Педріньйо, який зараз грає в оренді в Атлетіко Мінейро, навряд чи повернеться до донецького клубу.

Про це повідомляє Jornal O Dia.

Нагадаємо, що напередодні ФІФА продовжила дію свого циркуляра, який дозволив легіонерам до 30 червня 2024 року в односторонньому порядку припиняти дію контрактів із українськими клубами.

Цим і хоче скористатися гравець, у якого 30 червня закінчується термін орендної угоди з "півняками", і який розглядає варіанти продовження кар'єри у Бразилії.

Інтерес до Педріньйо виявляють його нинішній клуб Атлетіко Мінейро, а також Корінтіанс та Флуміненсе.