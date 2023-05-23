Головне
Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця
Сьогодні 08:57 1941
Збірна Канади переграла Чехію, Швеція поступилася США: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 19:05 587
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 19:03 62698
Хейні: Можете казати, що хочете, а судді вирішили одноголосно
Сьогодні 16:41 555
Барселона офіційно пояснила скандальне звернення своїх футболістів до росіян, яке обурило українців
Сьогодні 16:28 885 2
Коли глибину падіння важко уявити
Сьогодні 15:30 377
Зінченко - у топ-20 найкращих гравців сезону АПЛ за версією FourFourTwo
Сьогодні 13:23 362
Каррагер включив Зінченка у символічну збірну сезону АПЛ
Сьогодні 10:33 431
Денвер переграв Лейкерс і став першим фіналістом НБА
Сьогодні 08:34 420
Збірна Канади зіграє з Чехією, Швеція - зі США: розклад матчів ЧС-2023 на 23 травня
Сьогодні 07:15 684
Прямі трансляції

Педріньйо не повернеться до Шахтаря

ФІФА продовжила дію свого циркуляра
Сьогодні 19:25 244 0
Педріньйо не повернеться до Шахтаря
#Шахтар

Джерело - UA-футбол.

Бразильський вінгер Шахтаря Педріньйо, який зараз грає в оренді в Атлетіко Мінейро, навряд чи повернеться до донецького клубу.

Про це повідомляє Jornal O Dia.

Нагадаємо, що напередодні ФІФА продовжила дію свого циркуляра, який дозволив легіонерам до 30 червня 2024 року в односторонньому порядку припиняти дію контрактів із українськими клубами.

Цим і хоче скористатися гравець, у якого 30 червня закінчується термін орендної угоди з "півняками", і який розглядає варіанти продовження кар'єри у Бразилії.

Інтерес до Педріньйо виявляють його нинішній клуб Атлетіко Мінейро, а також Корінтіанс та Флуміненсе.

Коментарі ()
Популярне зараз
Швеція - США - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 Швеція - США - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 1086
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 16209
Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця 1941
Суд зняв з Ювентуса 10 очок у турнірній таблиці Серії А Суд зняв з Ювентуса 10 очок у турнірній таблиці Серії А 1019
Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті 2136
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 62698
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4805
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 280329
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 14782 6
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 149223 7
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1666
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 56024