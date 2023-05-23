Педріньйо не повернеться до Шахтаря

Джерело - UA-футбол.
Бразильський вінгер Шахтаря Педріньйо, який зараз грає в оренді в Атлетіко Мінейро, навряд чи повернеться до донецького клубу.
Про це повідомляє Jornal O Dia.
Нагадаємо, що напередодні ФІФА продовжила дію свого циркуляра, який дозволив легіонерам до 30 червня 2024 року в односторонньому порядку припиняти дію контрактів із українськими клубами.
Цим і хоче скористатися гравець, у якого 30 червня закінчується термін орендної угоди з "півняками", і який розглядає варіанти продовження кар'єри у Бразилії.
Інтерес до Педріньйо виявляють його нинішній клуб Атлетіко Мінейро, а також Корінтіанс та Флуміненсе.