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Зінченко пропустить заключні матчі сезону

Олександр Зінченко пропустить два останні тури цього сезону АПЛ через травму.
Сьогодні 13:37 151 0
Зінченко пропустить заключні матчі сезону
Фото - gettyimages
#Мікель Артета, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Олександр Зінченко більше не зіграє за Арсенал у поточному сезоні.

Про це розповів головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

"Травми у Зінченка та Мартінеллі, обидва вибули до кінця сезону, пропустять два матчі. У Олександра пошкодження литкового м'яза, а травма Мартінеллі досить серйозна. Він вибув на кілька тижнів", – сказав Артета.

Поки що немає інформації, чи встигне Зінченко відновитися до 12 червня, коли збірна України проведе спаринг з Німеччиною.

На рахунку Зінченка один гол і два асисти у 33 матчах сезону у складі лондонців.

Раніше повідомлялося, що Зінченко вибув до кінця сезону.

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