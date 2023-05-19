Зінченко пропустить заключні матчі сезону

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Олександр Зінченко більше не зіграє за Арсенал у поточному сезоні.
Про це розповів головний тренер "канонірів" Мікель Артета.
"Травми у Зінченка та Мартінеллі, обидва вибули до кінця сезону, пропустять два матчі. У Олександра пошкодження литкового м'яза, а травма Мартінеллі досить серйозна. Він вибув на кілька тижнів", – сказав Артета.
Поки що немає інформації, чи встигне Зінченко відновитися до 12 червня, коли збірна України проведе спаринг з Німеччиною.
На рахунку Зінченка один гол і два асисти у 33 матчах сезону у складі лондонців.
Раніше повідомлялося, що Зінченко вибув до кінця сезону.
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