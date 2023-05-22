Емполі сенсаційно розгромив Ювентус, Рома вирвала нічию в Салернітани: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 травня, відбулося 2 матчі в межах 36-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
36 тур, 22 травня
Рома - Салернітана 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Кандрева, 1:1 - 47 Ель Шаараві, 1:2 - 54 Діа, 2:2 - 83 Матич
Емполі - Ювентус 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 18 Капуто (пен), 2:0 - 21 Луперто, 3:0 - 48 Капуто, 3:1 - 85 К'єза, 4:1 - 90+3 Пікколі
Нагадаємо, суд зняв з Ювентуса 10 очок у турнірній таблиці Серії А.
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