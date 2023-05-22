Головне
Зоря домовилася про викуп Герреро у Маккабі
Вчора 23:17 292
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:08 59274
Збірна Канади сенсаційно поступилася Норвегії: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:13 442
Суд зняв з Ювентуса 10 очок у турнірній таблиці Серії А
Вчора 21:38 465
Карпати поступились ЛНЗ, Оболонь та Полісся зіграли внічию: результати 7 туру Першої ліги
Вчора 20:16 1211
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій
Вчора 15:36 53334
Львів припинить існування
Вчора 13:27 1363
Збірна України зіграє з Італією на Сан-Сіро
Вчора 12:09 658
Рейтинг WTA: Калініна дебютувала в топ-25
Вчора 09:12 291007 3
Шість із восьми збірних вийшли до плей-оф, відомий один невдаха: турнірні розклади груп ЧС-2023
Вчора 08:25 6748
Прямі трансляції

Емполі сенсаційно розгромив Ювентус, Рома вирвала нічию в Салернітани: результати матчів Серії А

Результати матчів 36-го туру Серії А
Вчора 23:44 411 0
Емполі сенсаційно розгромив Ювентус, Рома вирвала нічию в Салернітани: результати матчів Серії А
#Емполі, #Рома, #Салернітана, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 травня, відбулося 2 матчі в межах 36-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
36 тур, 22 травня

Рома - Салернітана 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Кандрева, 1:1 - 47 Ель Шаараві, 1:2 - 54 Діа, 2:2 - 83 Матич

Емполі - Ювентус 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 Капуто (пен), 2:0 - 21 Луперто, 3:0 - 48 Капуто, 3:1 - 85 К'єза, 4:1 - 90+3 Пікколі

Нагадаємо, суд зняв з Ювентуса 10 очок у турнірній таблиці Серії А.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Калініна дебютувала в топ-25 Рейтинг WTA: Калініна дебютувала в топ-25 291007 3
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій 53334
Шість із восьми збірних вийшли до плей-оф, відомий один невдаха: турнірні розклади груп ЧС-2023 Шість із восьми збірних вийшли до плей-оф, відомий один невдаха: турнірні розклади груп ЧС-2023 6748
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 13 років тому Інтер виграв Лігу чемпіонів Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 13 років тому Інтер виграв Лігу чемпіонів 3316
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 59274
Редкач: Ломаченко сам винен - одягнув на себе корону і ні з ким не спілкується Редкач: Ломаченко сам винен - одягнув на себе корону і ні з ким не спілкується 3243 2
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 55998
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 21406
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 20953
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 43181
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 46674 2
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35893