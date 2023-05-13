Спаллетті вимагає у Наполі підвищення зарплати

Сторони ведуть переговори про продовження контракту

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті хоче отримати підвищення заробітної плати в рамках нової угоди з клубом.

Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

Італійський фахівець найближчим часом проведе зустріч з цього приводу.

Раніше президент Наполі Ауереліо Де Лаурентіс заявив, що активував опцію автоматичного подовження контракту з тренером, що підтвердив й менеджер фахівця.

За поточною домовленістю Спаллетті отримує близько 2,8 мільйона євро на рік, тоді як хотів би 4,5, але повідомляється, що Де Лаурентіс не готовий платити понад 3,5.

Нагадаємо, Спаллетті - найстарший тренер, який виграв Серію А.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!