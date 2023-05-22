Анчелотті не проти підписання хавбека ПСЖ Верратті в Реал

Наставник не проти підписати 30-річного італійця

Стала відома реакція головного тренера Реала Карло Анчелотті на можливе підписання клубом півзахисника ПСЖ Марко Верратті.

Про це повідомляє L'Equipe.

Наставник не проти підписати 30-річного італійця. При цьому таку ідею не підтримують деякі директори у керівництві.

Сам Верратті хотів би перейти в Реал - у нього зіпсувалися стосунки з ПСЖ. Також є варіанти з Аль-Насром, Ювентусом та Інтером.

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