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Анчелотті не проти підписання хавбека ПСЖ Верратті в Реал

Наставник не проти підписати 30-річного італійця
Сьогодні 18:26 119 0
Анчелотті не проти підписання хавбека ПСЖ Верратті в Реал
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Марко Верратті

Джерело - L'Équipe.

Стала відома реакція головного тренера Реала Карло Анчелотті на можливе підписання клубом півзахисника ПСЖ Марко Верратті.

Про це повідомляє L'Equipe.

Наставник не проти підписати 30-річного італійця. При цьому таку ідею не підтримують деякі директори у керівництві.

Сам Верратті хотів би перейти в Реал - у нього зіпсувалися стосунки з ПСЖ. Також є варіанти з Аль-Насром, Ювентусом та Інтером.

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