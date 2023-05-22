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ЛНЗ гарантував собі участь у стикових матчах за вихід в УПЛ

Сьогодні 17:58 205 0
ЛНЗ гарантував собі участь у стикових матчах за вихід в УПЛ
#Карпати, #ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Tribuna.com.

Після перемоги над Карпатами (4:1) у 7-му турі Чемпіонської групи першої ліги ЛНЗ гарантував собі участь у стикових матчах за вихід в УПЛ.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Команда набрала 22 очка і займає третє місце. Вона вже точно не опуститься нижче четвертої позиції, яка також дає право зіграти у стиках.

Металург переміг Епіцентр і йде четвертим - 20 очок. У Карпат 17 очок і 5-та позиція.

У останньому турі Карпати приймуть Оболонь, а Металург на виїзді зіграє з Нивою.

Львівському клубу, щоб мати шанс на стикові ігри, потрібно перемагати та сподіватись на поразку запорізького клубу.

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