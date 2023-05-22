Карпати поступились ЛНЗ: результати 7 туру Першої ліги

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#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 7-го туру чемпіонської групи української Першої ліги.

Чемпіонат України - УПЛ

7 тур, 22 травня

Кремінь - Нива Тернопіль 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Дорошенко, 1:1 - 26 Азізов, 2:1 - 56 Матвєєв, 2:2  - 77 Хруставка

ЛНЗ Черкаси - Карпати Львів 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Галенко, 2:0 - 61 Савін, 2:1 - 68 Рябов, 3:1 - 76 Бойко, 4:1 - 90+3 Долінський

МФК Металург - Епіцентр 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 77 Басов

Сьогодні, 22 травня, відбудеться ще один матч у Першій лізі:

17:00 Оболонь - Полісся

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