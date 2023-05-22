Маріуполь показав Барселоні "палких фанатів іспанського футболу"

Віцепрезидент Маріуполя Андрій Санін показав Барселоні "палких фанатів іспанського футболу".

Про це він розповів у Facebook.

"Коли гравці Барселони записували відеозвернення зі словами подяки до руських уболівальників, то вони не думали, до кого саме вони звертаються?

Спробую допомогти - ось ці люди з автоматами та фаєрами назвалися "палкими фанатами іспанського футболу" з окупаційного батальйону "Еспаньола". Не впізнаєте, де саме це gun & fire show відбувається? Це домашня арена ФК "Маріуполь" з окупованого російською федерацією українського міста Маріуполь, десятки тисяч мешканців якого були вбиті саме такими "поціновувачами" футболу з автоматами.

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Тому я дуже сподіваюся що це просто прикра помилка PR-служби вашого клуба, а не цілеспрямований акт підтримки країни – агресора, країни, що вбиває усе, навіть футбол!", - відзначив Санін.