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Маріуполь показав Барселоні "палких фанатів іспанського футболу"

Андрій Санін відреагував на ганьбу зірок Барселони.
Сьогодні 11:10 210 0
Маріуполь показав Барселоні "палких фанатів іспанського футболу"
#Барселона, #Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Віцепрезидент Маріуполя Андрій Санін показав Барселоні "палких фанатів іспанського футболу".

Про це він розповів у Facebook.

"Коли гравці Барселони записували відеозвернення зі словами подяки до руських уболівальників, то вони не думали, до кого саме вони звертаються?

Спробую допомогти - ось ці люди з автоматами та фаєрами назвалися "палкими фанатами іспанського футболу" з окупаційного батальйону "Еспаньола". Не впізнаєте, де саме це gun & fire show відбувається?  Це домашня арена ФК "Маріуполь" з окупованого російською федерацією українського міста Маріуполь, десятки тисяч мешканців якого були вбиті саме такими "поціновувачами" футболу з автоматами.

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Тому я дуже сподіваюся що це просто прикра помилка PR-служби вашого клуба, а не цілеспрямований акт підтримки країни – агресора, країни, що вбиває усе, навіть футбол!", - відзначив Санін.

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