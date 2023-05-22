Металіст 1925 запросив Барселону у Харків

Джерело - Чемпіон.
Металіст 1925 звернувся до Барселони після того, як гравці іспанського клубу звернулися до російських уболівальників після перемоги у Ла-Лізі.
Про це йдеться в повідомленні харківського клубу.
"Запрошуємо Барселону до Харкова. До любої їм Росії кілька десятків секунд польоту ракети", - йдеться у повідомленні.
Відзначимо, що через війну Металіст 1925 не може грати домашні матчі у Харкові.
Раніше гравці Барселони подякували росіянам за підтримку.
Запрошуємо @FCBarcelona до Харкова. До любої їм Росії кілька десятків секунд польоту ракети pic.twitter.com/HifXnH6VTa— FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) May 21, 2023