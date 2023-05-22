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Металіст 1925 запросив Барселону у Харків

Металіст 1925 відреагував на ганьбу зірок Барселони.
Сьогодні 08:57 363 0
Металіст 1925 запросив Барселону у Харків
#Барселона, #Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 звернувся до Барселони після того, як гравці іспанського клубу звернулися до російських уболівальників після перемоги у Ла-Лізі.

Про це йдеться в повідомленні харківського клубу.

"Запрошуємо Барселону до Харкова. До любої їм Росії кілька десятків секунд польоту ракети", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що через війну Металіст 1925 не може грати домашні матчі у Харкові.

Раніше гравці Барселони подякували росіянам за підтримку.

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