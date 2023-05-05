Астон Вілла готує трансфер форварда Ювентуса

Астон Вілла хоче підсилити лінію атаки

Астон Вілла планує влітку підсилити атаку команди.

Про це повдіомляє The Telegraph.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері хоче бачити новим центрфорвардом команди Душана Влаховича з Ювентуса.

Також у списку побажань Емері – вінгер Барселони Ферран Торрес. Він раніше вже виступав в АПЛ за Манчестер Сіті.

На позицію лівого захисника Емері хоче підписати конкурента Олександра Зінченка за місце в основі – Кірана Тірні з Арсеналу. За нього Астон Віллі доведеться поборотися з Ньюкаслом.

Нагадаємо, Баварія цікавиться нападником Астон Вілли.