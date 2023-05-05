Астон Вілла готує трансфер форварда Ювентуса

Джерело - sport.ua.
Астон Вілла планує влітку підсилити атаку команди.
Про це повдіомляє The Telegraph.
Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері хоче бачити новим центрфорвардом команди Душана Влаховича з Ювентуса.
Також у списку побажань Емері – вінгер Барселони Ферран Торрес. Він раніше вже виступав в АПЛ за Манчестер Сіті.
На позицію лівого захисника Емері хоче підписати конкурента Олександра Зінченка за місце в основі – Кірана Тірні з Арсеналу. За нього Астон Віллі доведеться поборотися з Ньюкаслом.
Нагадаємо, Баварія цікавиться нападником Астон Вілли.