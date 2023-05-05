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Астон Вілла готує трансфер форварда Ювентуса

Астон Вілла хоче підсилити лінію атаки
Сьогодні 18:40 165 0
Астон Вілла готує трансфер форварда Ювентуса
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Влахович, #Футбольні трансфери, #Ферран Торрес, #трансф

Джерело - sport.ua.

Астон Вілла планує влітку підсилити атаку команди.

Про це повдіомляє The Telegraph.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері хоче бачити новим центрфорвардом команди Душана Влаховича з Ювентуса.

Також у списку побажань Емері – вінгер Барселони Ферран Торрес. Він раніше вже виступав в АПЛ за Манчестер Сіті.

На позицію лівого захисника Емері хоче підписати конкурента Олександра Зінченка за місце в основі – Кірана Тірні з Арсеналу. За нього Астон Віллі доведеться поборотися з Ньюкаслом.

Нагадаємо, Баварія цікавиться нападником Астон Вілли.

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