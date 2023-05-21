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Левандовський відреагував на скандальне відео Барселони

Польський форвард не міг такого собі навіть уявити.
Сьогодні 23:10 551 0
Левандовський відреагував на скандальне відео Барселони
Фото - gettyimages
#Барселона, #Роберт Левандовський

Джерело - sport.interia.pl.

Нападник Барселони Роберт Левандовський відреагував на скандальне звернення одноклубників до російських уболівальників.

Про це розповів сам польський нападник.

Актуально: Динамо послало Барселону грати на росію

"Про цей запис я дізнався через деякий час і, м’яко кажучи, був дуже здивований. Я запитав у клубу про цю ситуацію та знаю, що це була не офіційна позиція, а заява під час зустрічі зі ЗМІ, що володіє правами на трансляцію Ла Ліги. У таких ситуаціях ти часто навіть не знаєш, з ким розмовляєш. Це, звичайно, не є поясненням, тому що явно про щось не подбали – і в результаті вийшло дуже погано. Водночас, наскільки мені відомо, клуб збирається вжити якихось заходів у відповідь на цю ситуацію", – сказав Левандовський.

Раніше гравці Барселони подякували росіянам за підтримку.

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