Левандовський відреагував на скандальне відео Барселони

Нападник Барселони Роберт Левандовський відреагував на скандальне звернення одноклубників до російських уболівальників.

Про це розповів сам польський нападник.

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"Про цей запис я дізнався через деякий час і, м’яко кажучи, був дуже здивований. Я запитав у клубу про цю ситуацію та знаю, що це була не офіційна позиція, а заява під час зустрічі зі ЗМІ, що володіє правами на трансляцію Ла Ліги. У таких ситуаціях ти часто навіть не знаєш, з ким розмовляєш. Це, звичайно, не є поясненням, тому що явно про щось не подбали – і в результаті вийшло дуже погано. Водночас, наскільки мені відомо, клуб збирається вжити якихось заходів у відповідь на цю ситуацію", – сказав Левандовський.