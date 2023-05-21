Боруссія Дортмунд розгромила Аугсбург: результати 33 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 33-го туру німецької Бундесліги Майнц вдома поступився Штутгарту, Боруссія Дортмунд переграла Аугсбург.
Чемпіона Німеччини - Бундесліга
33 тур, 21 травня
Майнц - Штутгарт 1:4 (1:1)
Голи: 1:0 - 23 Інгвартсен, 1:1 - 41 Ендо, 1:2 - 64 Гірассі, 1:3 - 78 Фюріх, 1:4 - 90+1 Кулібалі
Аугсбург - Боруссія Дортмунд 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 59 Алле, 0:2 - 84 Алле, 0:3 - 90+3 Брандт
Сьогодні, 21 травня, відбудеться ще один матч у Бундеслізі:
20:30. Баєр - Боруссія М
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