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Боруссія Дортмунд розгромила Аугсбург: результати 33 туру Бундесліги

Результати 33 туру Бундесліги
Сьогодні 20:26 460 0
Боруссія Дортмунд розгромила Аугсбург: результати 33 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 33-го туру німецької Бундесліги Майнц вдома поступився Штутгарту, Боруссія Дортмунд переграла Аугсбург.

Чемпіона Німеччини - Бундесліга

33 тур, 21 травня

Майнц - Штутгарт 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 23 Інгвартсен, 1:1 - 41 Ендо, 1:2 - 64 Гірассі, 1:3 - 78 Фюріх, 1:4 - 90+1 Кулібалі

Аугсбург - Боруссія Дортмунд 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Алле, 0:2 - 84 Алле, 0:3 - 90+3 Брандт

Сьогодні, 21 травня, відбудеться ще один матч у Бундеслізі:

20:30. Баєр - Боруссія М

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