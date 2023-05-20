Шовковський: Задоволений мотивацією гравців Динамо

Гравці Динамо відповідально підготувалися до матчу проти Олександрії (5:1).

Про це розповів виконуючий обов'язки головного тренера київського клубу Олександр Шовковський.

"Чудово грати у футбол, коли вдається багато чого. Для того, щоби так відбувалося, треба у першу чергу розуміти, що і як робити, і відповідально ставитися до всіх тих зауважень і виконувати моменти, про які ми домовляємося перед грою. Ми вивчали нашого сьогоднішнього суперника, команда Руслана Ротаня грає в атакувальний футбол, вони намагаються комбінувати, готують свої атаки через фланги. Ми знали це, ми готувалися до цього, і, в принципі, ми виконали план на гру.

Єдиний момент - пропущений м'яч. Тоді ми припустилися помилки і через це пропустили гол. В принципі, я задоволений діями наших гравців, а також мотивацією, з якою вони виходили на цю гру. Ми живемо у такій ситуації, що через повітряну тривогу треба було перервати матч хвилин на 30, але головне, що все добре і матч дограли", - відзначив Шовковський.