Шовковський: Задоволений мотивацією гравців Динамо

Джерело - fcdynamo.com.
Гравці Динамо відповідально підготувалися до матчу проти Олександрії (5:1).
Про це розповів виконуючий обов'язки головного тренера київського клубу Олександр Шовковський.
"Чудово грати у футбол, коли вдається багато чого. Для того, щоби так відбувалося, треба у першу чергу розуміти, що і як робити, і відповідально ставитися до всіх тих зауважень і виконувати моменти, про які ми домовляємося перед грою. Ми вивчали нашого сьогоднішнього суперника, команда Руслана Ротаня грає в атакувальний футбол, вони намагаються комбінувати, готують свої атаки через фланги. Ми знали це, ми готувалися до цього, і, в принципі, ми виконали план на гру.
Єдиний момент - пропущений м'яч. Тоді ми припустилися помилки і через це пропустили гол. В принципі, я задоволений діями наших гравців, а також мотивацією, з якою вони виходили на цю гру. Ми живемо у такій ситуації, що через повітряну тривогу треба було перервати матч хвилин на 30, але головне, що все добре і матч дограли", - відзначив Шовковський.
Нагадаємо, Динамо розгромило Олександрію у 27 турі УПЛ.
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