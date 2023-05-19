Моурінью зрівнявся з Фергюсоном за кількістю фіналів єврокубків

Моурінью вийшов у шостий фінал єврокубка

Джерело - Чемпіон.

Рома вийшла у фінал Ліги Європи сезону 2022/2023, обігравши за сумою двох матчів Баєр.

Для головного тренера Роми Жозе Моуріню це шостий вихід у фінал єврокубків у кар'єрі. За цим показником він зрівнявся з Сером Алексом Фергюсоном. Більше тільки в легендарного італійця Джованні Трапаттоні.

Раніше Моурінью грав у фіналах Кубка УЄФА (2003) і Ліги чемпіонів (2004) з Порту, Ліги чемпіонів-2010 з Інтером і Ліги конференцій-2022 з Ромою. Усі п'ять фіналів він виграв.

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