Головне
Рома пройшла Баєр на шляху до фіналу: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:59 987
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 09:33 1553
Збірна Фінляндії зіграє з Угорщиною, Латвія - зі Словенією: розклад матчів ЧС-2023 на 19 травня
Сьогодні 07:05 326
Вест Гем переграв АЗ Алкмар: результати матчів Ліги конференцій
Вчора 23:54 801 1
Збірна Німеччини переграла Данію, Швеція розгромила Угорщину: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:00 958
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 22:53 37454
Надаль - про пропуск Ролан Гаррос: Це рішення ухвалило моє тіло
Вчора 17:25 475
Ломаченко на питання про війну почав розповідати про бога
Вчора 15:18 1149 1
Визначився найкращий гравець матчу Манчестер Сіті - Реал
Вчора 08:25 1901
Ребров підписав контракт зі збірною України
Вчора 08:08 5215
Прямі трансляції

Моурінью зрівнявся з Фергюсоном за кількістю фіналів єврокубків

Моурінью вийшов у шостий фінал єврокубка
Сьогодні 09:46 376 0
Моурінью зрівнявся з Фергюсоном за кількістю фіналів єврокубків
Фото - gettyimages
#Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - Чемпіон.

Рома вийшла у фінал Ліги Європи сезону 2022/2023, обігравши за сумою двох матчів Баєр.

Для головного тренера Роми Жозе Моуріню це шостий вихід у фінал єврокубків у кар'єрі. За цим показником він зрівнявся з Сером Алексом Фергюсоном. Більше тільки в легендарного італійця Джованні Трапаттоні.

Раніше Моурінью грав у фіналах Кубка УЄФА (2003) і Ліги чемпіонів (2004) з Порту, Ліги чемпіонів-2010 з Інтером і Ліги конференцій-2022 з Ромою. Усі п'ять фіналів він виграв.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією 1553
Керівництво Реала визначилось з майбутнім Анчелотті Керівництво Реала визначилось з майбутнім Анчелотті 1913
Чехія - Словенія - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 Чехія - Словенія - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 1530
Дніпро-1 повісив цінник на Довбика Дніпро-1 повісив цінник на Довбика 1526
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 37454
Угорщина - Швеція - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 Угорщина - Швеція - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 1348
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 34925
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5003
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 20404 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 26167 3
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35784
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 43723