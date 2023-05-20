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Баварія поступилась Лейпцигу: результати 33 туру Бундесліги

Результати 33 туру Бундесліги
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Баварія поступилась Лейпцигу: результати 33 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 33-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
33 тур, 20 травня

Вердер - Кельн 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Тіггес, 1:1 - 73 Шмід

Герта - Бохум 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Тусар,  1:1 - 90+4 Шлоттербек

Гоффенгайм - Уніон Берлін 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 22 Бебу, 2:0 - 36 Крамарич (пен), 2:1 - 45+4 Духі, 3:1 - 90 Крамарич, 3:2 - 90+5 Лаїдуні, 4:2 - 909 Даббур

Шальке - Айнтрахт 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 1 Теродде, 1:1 - 21 Камада, 1:2 - 59 Тута, 2:2 - 85 Польтер

Баварія - РБ Лейпциг 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Гнабрі, 1:1 - 65 Лаймер, 1:2 - 76 Нкунку, 1:3 - 86 Собослай

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