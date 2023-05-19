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Ващук вступив до лав Національної гвардії

Ексгравець збірної України розповів про вступ до лав Нацгвардії
Сьогодні 16:59 730 0
Ващук вступив до лав Національної гвардії
#Ващук

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Динамо та збірної України Владислав Ващук вступив до лав Національної гвардії.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

"Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі й рідні ще досі в шоку. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я дійсно вірю в нашу перемогу. Я бачив "русский мир" на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув.

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І коли прийде час, то я зможу точно відповісти що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу українському народові", - написав Ващук.

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