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Реал може включити Діаса в угоду по Беллінгему

Реал має намір підписати Беллінгема влітку
Сьогодні 20:59 151 0
Реал може включити Діаса в угоду по Беллінгему
Фото: Getty Images
#Боруссія Дортмунд, #Реал Мадрид, #Браїм Діас, #Джуд Беллінгем

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Браїм Діас, який на правах оренди виступає за Мілан, може бути включений в угоду по трансферу Джуда Беллінгема з Боруссії Дортмунд.

Про це розповів журналіст Даніеле Лонго.

Мадридці, які влітку мають намір купити Беллінгема, розглядають ідею включити Діаса в угоду, адже строк оренди з Міланом спливає у червні цього року.

Поки що невідомо, чи скористаються "россонері" можливістю викупити повноцінно іспанця.

Очікується, що перемовини між агентами та сторонами обох клубів пройдуть у найближчі декілька днів.

Повідомлялося, що Беллінгем хоче набратися досвіду в Модрича та Крооса.

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