Беллінгем хоче набратися досвіду в Модрича та Крооса

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем не збирається відмовлятися від угоди з Реалом.
Про це повідомляє Madrid Xtra.
Рішення 19-річного англійця є фінальним. У наступному сезоні він хоче набратися досвіду у Тоні Крооса та Луки Модрича, які продовжать свої контракти з клубом ще на рік.
Рішення 19-річного англійця є фінальним.
🚨 Jude Bellingham's decision is final. He is leaving Dortmund for Real Madrid. The Englishman is keen to learn from Kroos and Modrić next season.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 10, 2023
Dortmund want the deal to be closed quickly so they have time to reinvest the money.
(Source: BILD) pic.twitter.com/3z4AlD4bPv
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!