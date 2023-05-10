Головне
Мілан - Інтер: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:39 2756
Світоліна поступилася Цуренко на старті турніру в Римі
Сьогодні 18:20 219 1
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 15:59 13173
Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів – ВІДЕО
Сьогодні 14:54 1348
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
Сьогодні 09:44 41059 7
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Сьогодні 09:44 3117
Мілан – Інтер: 10 найцікавіших фактів напередодні півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:31 1178
Мілан - Інтер: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:30 1881
Де Брюйне могутнім ударом з-за меж штрафного зрівняв рахунок у матчі Реал - Ман Сіті в ЛЧ - відео
Сьогодні 00:42 1829
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 5756
Прямі трансляції

Беллінгем хоче набратися досвіду в Модрича та Крооса

Рішення 19-річного англійця є фінальним
Сьогодні 17:59 184 0
Беллінгем хоче набратися досвіду в Модрича та Крооса
Фото: Getty Images
#Кроос, #Реал Мадрид, #Лука Модрич, #Джуд Беллінгем

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем не збирається відмовлятися від угоди з Реалом.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Рішення 19-річного англійця є фінальним. У наступному сезоні він хоче набратися досвіду у Тоні Крооса та Луки Модрича, які продовжать свої контракти з клубом ще на рік.

Рішення 19-річного англійця є фінальним.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Росіяни вкрали емблему легендарного футбольного клубу України Росіяни вкрали емблему легендарного футбольного клубу України 3421 1
Мілан - Інтер: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Мілан - Інтер: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2756
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні 41059 7
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 13173
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 5756
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 3117
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 81517 3
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 12429
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 55410
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35603
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 75352 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 41327 2