Беллінгем хоче набратися досвіду в Модрича та Крооса

Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем не збирається відмовлятися від угоди з Реалом.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Рішення 19-річного англійця є фінальним. У наступному сезоні він хоче набратися досвіду у Тоні Крооса та Луки Модрича, які продовжать свої контракти з клубом ще на рік.

🚨 Jude Bellingham's decision is final. He is leaving Dortmund for Real Madrid. The Englishman is keen to learn from Kroos and Modrić next season.



Dortmund want the deal to be closed quickly so they have time to reinvest the money.



(Source: BILD) pic.twitter.com/3z4AlD4bPv