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Куртуа може пропустити кінцівку сезону

Андрій Лунін може отримати черговий шанс в основі Реала.
Сьогодні 12:30 434 0
Куртуа може пропустити кінцівку сезону
Фото - gettyimages
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - isport.ua.

Голкіпер Реал Тібо Куртуа може пропустити решту Ла-Ліги через травму трицепса, отриману в грі з Хетафе.

Про це повідомляє видання AS.

У матчі проти Манчестер Сіті бельгієць грав із пошкодженням і медичний штаб клубу запитував у нього в перерві, як він почувається.

За інформацією джерела, воротареві, найімовірніше, нададуть відпочинок, щонайменше, у наступному матчі чемпіонату Іспанії проти Валенсії, який відбудеться вже в неділю 21 травня. В основі "вершкових" може з'явитися українець Андрій Лунін.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розгромив Реал у півфіналі Ліги чемпіонів.

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