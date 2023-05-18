Андрій Лунін може отримати черговий шанс в основі Реала.

Голкіпер Реал Тібо Куртуа може пропустити решту Ла-Ліги через травму трицепса, отриману в грі з Хетафе.

Про це повідомляє видання AS.

У матчі проти Манчестер Сіті бельгієць грав із пошкодженням і медичний штаб клубу запитував у нього в перерві, як він почувається.

За інформацією джерела, воротареві, найімовірніше, нададуть відпочинок, щонайменше, у наступному матчі чемпіонату Іспанії проти Валенсії, який відбудеться вже в неділю 21 травня. В основі "вершкових" може з'явитися українець Андрій Лунін.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розгромив Реал у півфіналі Ліги чемпіонів.