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КДК УАФ відсторонив Ротаня на 1 матч та 2 умовно

Вінгер дніпрян Жоау Пеглов дискваліфікований на 4 тури, один з яких умовно
Сьогодні 18:42 297 0
КДК УАФ відсторонив Ротаня на 1 матч та 2 умовно
#Олександрія, #СК Дніпро-1, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виніс рішення щодо подій на матчі Дніпро-1 - Олександрія (1:1).

Про це повідомляє УАФ.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань відсторонений на 3 матчі, 2 з яких умовно – він у тій грі отримав червону картку за поведінку у технічній зоні після призначення пенальті на користь Дніпра-1.

Вінгер дніпрян Жоау Пеглов дискваліфікований на 4 тури, один з яких умовно. У тій же ситуації він відштовхнув Ротаня.

Адміністратор Дніпра-1 Вадим Комардін відсторонений на три матчі, один з яких умовно. Клуби загалом сплатять штраф у розмірі 20 тисяч гривень кожен.

Відповідно до рішення Виконавчого комітету УАФ на час дії воєнного стану кошти, отримані УАФ як обов’язкові грошові внески клубів за рішеннями Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів УАФ, перераховуються на платформу United24.

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