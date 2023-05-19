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Лемпард: Я намагався привести Голанда в Челсі

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Лемпард: Я намагався привести Голанда в Челсі
#Ерлінг Голанд, #Лемпард, #Манчестер Сіті, #Челсі

Джерело - Football London.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд міг опинитися в Челсі.

Про це розповів головний тренер лондонців Френк Лемпард.

"Голанд? Те, що він робить – це фантастично. Я намагався привести його в Челсі, його рівень був дуже очевидним. Не знаю, чи погодився б він на перехід, але я був його великим фанатом, і доклав чимало зусиль, не знаю, наскільки були зацікавлені інші.

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Можу тільки віддати Ерлінгу належне, мені подобаються подібні гравці, які прагнуть бути найкращими. Потрібно мати план, щоб впоратися з такими", - сказав Голанд.

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