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Визначилися претенденти на звання найкращого гравця АПЛ

На нагороду претендуватимуть 7 футболістів
Сьогодні 16:50 228 0
Визначилися претенденти на звання найкращого гравця АПЛ
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Англійська Прем’єр-ліга оголосила претендентів на звання найкращого тренера сезону 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

На нагороду претендуватимуть 7 футболістів:

  • Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті);
  • Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті);
  • Гаррі Кейн (Тоттенгем);
  • Мартін Едегор (Арсенал);
  • Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед);
  • Букайо Сака (Арсенал);
  • Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл).

Проголосувати можна на сайті АПЛ.

Напередодні АПЛ назвала претендентів на найкращого тренера сезону.

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