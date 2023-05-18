Визначилися претенденти на звання найкращого гравця АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Англійська Прем’єр-ліга оголосила претендентів на звання найкращого тренера сезону 2022/23.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
На нагороду претендуватимуть 7 футболістів:
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті);
- Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті);
- Гаррі Кейн (Тоттенгем);
- Мартін Едегор (Арсенал);
- Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед);
- Букайо Сака (Арсенал);
- Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл).
Проголосувати можна на сайті АПЛ.
Напередодні АПЛ назвала претендентів на найкращого тренера сезону.
Introducing your nominees for @EASPORTSFIFA Player of the Season! 🏅— Premier League (@premierleague) May 18, 2023
🔵 @KevinDeBruyne
🔵 @ErlingHaaland
⚪️ @HKane
🔴 Martin Odegaard
👹 @MarcusRashford
🔴 @BukayoSaka87
🏁 @trippier2#PLAwards | 🗳️ https://t.co/2U9UQ2CO40 pic.twitter.com/iPdZue3YEB
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