УАФ оголосить про призначення Сергія Реброва

Джерело - ТаТоТаке.

Українська асоціація футболу (УАФ) оголосить про призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України максимум наступного тижня.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Старшим асистентом стане Вісенте Гомес, який відповідатиме за тактику. Також до тренерського штабу увійдуть Альберто Босх (аналіз суперників), Гліб Платов (скаутинг, аналітика). Повідомляється, що Платов при цьому збереже посаду технічного директора Дніпра-1.

Посаду тренера по роботі з воротарями поки що не затверджено. З великою ймовірністю її займе Рустам Худжамов.

Тренерський штаб працюватиме до кінця циклу чемпіонату світу-2026. За обопільною згодою сторін контракт може бути продовжений ще на два цикли – до ЧС-2030 включно.

У червні збірна України зіграє 2 матчі відбору Євро-2024 - з Північною Македонією (16 червня) та Мальтою (19 червня), а також товариську гру з командою Німеччини (12 червня).

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