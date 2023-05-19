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Президент Вереса розкритикував ініціативу розширення УПЛ

Іван Надєїн прокоментував бажання Львова зберегти прописку в еліті через збільшення складу команду у найвищому дивізіоні.
Сьогодні 11:44 214 0
Президент Вереса розкритикував ініціативу розширення УПЛ
#Верес, #Надєїн, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Регламент УПЛ не передбачає розширення ліги до 20 команд.

Про це розповів президент Верес Іван Надєїн.

"Ми точно не про це. Зміни все одно потрібно починати з себе, якщо ми хочемо побудувати український футбол ринковим, прозорим та самодостатнім. Ми не можемо йти на такі речі.

Я б назвав це шахрайством. Сіли грати, а в кінці гри кажемо – а давайте правила трішки змінимо. Це точно неправильно стосовно всіх учасників процесу. Тих, хто бореться за виживання, і хто не бореться.

Тут має бути спортивний принцип. Це основа основ футболу. Без дотримання регламенту в нас нічого не поїде. Буквально цього року регламент вже одного разу суттєво порушили з єдиним телепулом. Прописано, скільки клубів вилітають та скільки залишаються. Цей принцип потрібно зберігати.

Ми теж боремося за виживання, але не хочемо ґвалтування регламенту. Це треба точно зупинити та навіть не обговорювати такі речі", – сказав Надєїн.

Раніше повідомлялося, що УПЛ може розширитися до 20 команд з наступного сезону.

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