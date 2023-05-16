Головне
Інтер - Мілан: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:20 1350
NAVI програли Faze і вилетіли з останнього мажору з CS:GO
Сьогодні 16:20 197
Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України
Сьогодні 14:24 3474
Ванат отримав дискваліфікацію за сексистські висловлювання на адресу Монзуль
Сьогодні 12:54 802
Довбик - найкращий гравець місяця в УПЛ
Сьогодні 11:52 323
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Сьогодні 11:06 2695
Збірна Данії зіграє з Австрією, Словенія - з Норвегією: розклад матчів ЧС-2023 на 16 травня
Сьогодні 07:20 495
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:08 23419
Збірна Чехії сенсаційно програла Латвії, Швеція здолала Фінляндію: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:05 1274
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Вчора 22:14 4736 3
Прямі трансляції

УПЛ може розширитися до 20 команд з наступного сезону

Сьогодні 16:46 407 0
УПЛ може розширитися до 20 команд з наступного сезону
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У сезоні 2023/24 чемпіонат України може розширитися до 20 команд.

Про це повідомив головний редактор Профутбол Digital Володимир Звєров.

"У сезоні 2023/24 УПЛ може розширитися до 20 клубів – це підтвердили уже декілька джерел. Ініціатор можливого розширення - Львів, менеджери якого зараз промацують варіант у розмовах із клубами УПЛ. Є впливові клуби, які не проти такого варіанту", - написав Звєров.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 23419
Інтер - Мілан: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Інтер - Мілан: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 1350
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? 2695
Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України 3474
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер 4736 3
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 8820
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35706
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 207654
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 279076
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 75963 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 11840 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10557