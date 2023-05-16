УПЛ може розширитися до 20 команд з наступного сезону

Джерело - Чемпіон.
У сезоні 2023/24 чемпіонат України може розширитися до 20 команд.
Про це повідомив головний редактор Профутбол Digital Володимир Звєров.
"У сезоні 2023/24 УПЛ може розширитися до 20 клубів – це підтвердили уже декілька джерел. Ініціатор можливого розширення - Львів, менеджери якого зараз промацують варіант у розмовах із клубами УПЛ. Є впливові клуби, які не проти такого варіанту", - написав Звєров.
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