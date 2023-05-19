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Стало відомо, де може відбутися бій Усик - Дюбуа

Наразі розглядається три місця
Сьогодні 12:44 365 0
Стало відомо, де може відбутися бій Усик - Дюбуа
#Клімас, #Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - isport.ua.

Зараз розглядають три місця, де може відбутися бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing News.

"Є великий сенс провести бій із Дюбуа у Великій Британії. Але є ще й Близький Схід, а також ми думаємо про те, щоб організувати цей поєдинок у Польщі.

Там багато українців, і в нас не буде проблем із тим, щоб зібрати стадіон. Нас дуже підтримає польське міністерство спорту та уряд. Так що буде здорово, якщо це станеться", - сказав Клімас.

Раніше WBA призначила промоутерські торги на бій Усик - Дюбуа.

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