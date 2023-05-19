Стало відомо, де може відбутися бій Усик - Дюбуа

Наразі розглядається три місця

Зараз розглядають три місця, де може відбутися бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing News.

"Є великий сенс провести бій із Дюбуа у Великій Британії. Але є ще й Близький Схід, а також ми думаємо про те, щоб організувати цей поєдинок у Польщі. Там багато українців, і в нас не буде проблем із тим, щоб зібрати стадіон. Нас дуже підтримає польське міністерство спорту та уряд. Так що буде здорово, якщо це станеться", - сказав Клімас.

Раніше WBA призначила промоутерські торги на бій Усик - Дюбуа.