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Захисник Наполі Кім може продовжити кар'єру в ПСЖ

Кампуш у Парижі провів зустріч з агентом футболіста
Сьогодні 21:42 224 0
Захисник Наполі Кім може продовжити кар'єру в ПСЖ
#Наполі, #ПСЖ, #Кім Мін Чже

Джерело - RMC Sport.

Захисник Наполі Кім Мін Чже може продовжити кар'єру в ПСЖ.

Про це повідомляє RMC Sport.

Він подобається футбольному раднику парижан Луїшу Кампушу, який відзначає не лише технічні якості гравця, а й ментальні. Менеджер вважає, що Кім підходить команді, у тому числі через своє вміння швидко адаптовуватися.

Кампуш у Парижі провів зустріч з агентом футболіста. Сторони не уклали ніяких домовленостей, до того ж Кім надає перевагу продовженню кар’єри в АПЛ.

Нагадаємо, гравцем цікавиться Манчестер Юнайтед.

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