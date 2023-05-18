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Манчестер Юнайтед викупить захисника Наполі

Манчестер Юнайтед підсилиться оборонцем
Сьогодні 10:55 255 1
Манчестер Юнайтед викупить захисника Наполі
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Наполі, #Футбольні трансфери, #Кім Мін Чже

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед збирається скористатися пунктом з відступними у контракті захисника Наполі Кім Мін Чже.

Про це повідомляє Il Mattino.

26-річний південнокорейський футболіст вже дав свою згоду на трансфер, "червоні дияволи" запропонували гравцю 9 млн євро на рік.

Сума відступних складає 56 млн євро, пункт буде дійсним лише протягом перших 15 днів липня.

Нагадаємо, Кім виступає за неаполітанців з літа минулого року, клуб придбав його у Фенербахче приблизно за 18 млн євро.

Раніше Наполі знайшов заміну Кіму.

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