Манчестер Юнайтед викупить захисника Наполі

Манчестер Юнайтед підсилиться оборонцем

Манчестер Юнайтед збирається скористатися пунктом з відступними у контракті захисника Наполі Кім Мін Чже.

Про це повідомляє Il Mattino.

26-річний південнокорейський футболіст вже дав свою згоду на трансфер, "червоні дияволи" запропонували гравцю 9 млн євро на рік.

Сума відступних складає 56 млн євро, пункт буде дійсним лише протягом перших 15 днів липня.

Нагадаємо, Кім виступає за неаполітанців з літа минулого року, клуб придбав його у Фенербахче приблизно за 18 млн євро.

Раніше Наполі знайшов заміну Кіму.

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