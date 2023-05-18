Головне
Ребров підписав контракт зі збірною України
Сьогодні 08:08 3798
Збірна Швеції розгромила Угорщину: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 19:00 294
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 18:56 33423
Надаль - про пропуск Ролан Гаррос: Це рішення ухвалило моє тіло
Сьогодні 17:25 222
Ломаченко на питання про війну почав розповідати про бога
Сьогодні 15:18 611
Визначився найкращий гравець матчу Манчестер Сіті - Реал
Сьогодні 08:25 1428
Збірна Швеції зіграє з Угорщиною, Чехія - зі Словенією: розклад матчів ЧС-2023 на 18 травня
Сьогодні 07:20 620
Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:31 3585
Манчестер Сіті розгромив Реал у півфіналі Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 1596
Збірна Канади розібралася з Казахстаном, Фінляндія перемогла Францію: результати матчів ЧС-2023
Вчора 22:48 1214
Прямі трансляції

Марсель не зацікавлений у трансфері Довбика

Керівників марсельського клубу не цікавить 25-річний українець
Сьогодні 18:42 220 0
Марсель не зацікавлений у трансфері Довбика
#Марсель, #СК Дніпро-1, #Артем Довбик

Джерело - FootMarseille.com.

Керівництво Марселя не обговорювало трансфер форварда Дніпра-1 Артема Довбика ні з футболістом, ні з його агентом.

Про це повідомляє FootMarseille.com.

Керівників марсельського клубу не цікавить 25-річний українець.

Пріоритетом команди є продовження контракту з нападником Алексісом Санчесом, який спливає наприкінці сезону.

Також в клубі розраховують на зимового новачка - форварда Вітінью.

Нагадаємо, Дніпро-1 повісив цінник на Довбика.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 33423
Ребров підписав контракт зі збірною України Ребров підписав контракт зі збірною України 3798
Ярмоленко забив у другому матчі поспіль за Аль-Айн, відкривши рахунок у півфіналі Кубка Ліги ОАЕ - відео Ярмоленко забив у другому матчі поспіль за Аль-Айн, відкривши рахунок у півфіналі Кубка Ліги ОАЕ - відео 3145
Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 3585
Арум анонсував бій Усик - Ф’юрі Арум анонсував бій Усик - Ф’юрі 2356
Канада - Казахстан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 Канада - Казахстан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 1903
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 81694 3
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 20087
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1552
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 26123 3
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 262114
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4211