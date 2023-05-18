Марсель не зацікавлений у трансфері Довбика

Джерело - FootMarseille.com.
Керівництво Марселя не обговорювало трансфер форварда Дніпра-1 Артема Довбика ні з футболістом, ні з його агентом.
Про це повідомляє FootMarseille.com.
Керівників марсельського клубу не цікавить 25-річний українець.
Пріоритетом команди є продовження контракту з нападником Алексісом Санчесом, який спливає наприкінці сезону.
Також в клубі розраховують на зимового новачка - форварда Вітінью.
Нагадаємо, Дніпро-1 повісив цінник на Довбика.
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