Марсель не зацікавлений у трансфері Довбика

Керівників марсельського клубу не цікавить 25-річний українець

Керівництво Марселя не обговорювало трансфер форварда Дніпра-1 Артема Довбика ні з футболістом, ні з його агентом.

Про це повідомляє FootMarseille.com.

Керівників марсельського клубу не цікавить 25-річний українець.

Пріоритетом команди є продовження контракту з нападником Алексісом Санчесом, який спливає наприкінці сезону.

Також в клубі розраховують на зимового новачка - форварда Вітінью.

Нагадаємо, Дніпро-1 повісив цінник на Довбика.

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